Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla, dünyaya umut olan ve pek çok uluslararası prestijli ödüle layık görülen Almanya merkezli BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Vehbi Koç Vakfı'nın bu yıl ilk kez verdiği 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

Her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıların takdir ve teşvik edildiği Vehbi Koç Ödülü kapsamında yeni bir ödül kategorisi başlatıldı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, bilim insanları Prof. Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin oldu.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Türeci ve Şahin'e 'Şeref Doktorası' diplomalarını takdim etti.

Törende BioNTech Kurucu Ortağı ve Tıbbi Operasyonlar Başkanı Dr. Özlem Türeci ve BioNTech Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in bilimsel çalışmaları hakkında kısa bir film yayınlandı. Ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç verirken, Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise, Türeci ve Şahin'e 'Şeref Doktorası' diplomalarını takdim etti.

"ÖDÜLÜMÜZÜ İNSANLIK İÇİN YENİ İMKANLARIN YARATILMASINDA OLAĞANÜSTÜ BAŞARILAR ELDE EDEN KİŞİLERE VERMEK İSTİYORUZ"

Törende konuşan Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, "Çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödülümüzü, küresel veya bölgesel çapta etkili, önemli sorunların aşılmasında ve insanlık için yeni imkânların yaratılmasında olağanüstü başarılar elde eden kişilere vereceğiz. Tüm dünyada kendilerini böyle ideallere adayan, son derece değerli insanlar var. Ancak parçası olduğumuz Koç Topluluğu, Vehbi Bey’in ‘Önce Ülkem’ şiarıyla kurduğu, bugün dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterse de her şeyini öncelikle bu topraklara, bizim insanımıza borçlu olan bir ilke ile çalışmakta ve yaşamakta. Bu nedenle, çok kıymet verdiğimiz bu ödülümüzü, tüm dünya için fayda yaratma başarısını göstermiş ve artık nerede yaşarsa yaşasın geçmişiyle ve ondan da önemlisi yüreğiyle bu ülkeye bağlı kişilere vermek istiyoruz. Böylece, bugün maalesef akıllarında geleceğe ilişkin pek çok soru işareti olduğunu bildiğim pırıl pırıl gençlerimize ‘Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz’ azmini aşılayacağımıza, onlara güç ve ilham vereceğimize inanıyoruz."

"BU İKİ DEĞERLİ BİLİM İNSANINA BÜTÜN DÜNYA ÇOK ŞEY BORÇLU"

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananlarını açıklayan Özsönmez, “Öncülük ettikleri yenilikçi bilimsel çalışmalar sayesinde hızla geliştirilen aşıyla, pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağladılar. Böylece normale dönüş sürecini hızlandırarak küresel barışı tehdit edebilecek sosyal ve ekonomik sorunların derinleşmesini dolaylı da olsa önleyen bu iki değerli bilim insanına bütün dünya çok şey borçlu. Kendileri, kanserle mücadele için çıktıkları yolda geliştirdikleri yetkinlikleri, hızla bir başka musibetle savaşta insanlığın hizmetine sundular. Şimdi, yine kendilerini adadıkları davaya, kanserle mücadeleye odaklandılar. Yaptıkları ve yapmaya çalıştıklarıyla tüm insanlığa ilham veren Prof. Türeci ve Prof. Şahin, bundan önce pek çok ülkede, son derece itibarlı ödüllerle onore edildiler. Vehbi Koç Vakfı olarak, insanlığa üstün hizmet ödülümüzün ilkini sizlere takdim etmek bizim için bir şereftir” diye konuştu.

TÜRECİ: ÖDÜLÜN BİRÇOK İNSANA İLHAM VERMESİNİ UMUYORUZ

Törende açıklama yapan Prof. Dr. Özlem Türeci, "Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azimle ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfı'nı, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz."

ŞAHİN: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TIPLA İNSANLIĞI KURTARMAYI BAŞARDIK

Prof. Dr. Uğur Şahin ise konuşmasında, insani konulara verdiği katkılardan dolayı Vehbi Koç Vakfı'na teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk. Özlem’in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum. En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıpla insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz.'"