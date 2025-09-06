Habertürk
        Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir, kaç yaşında, nereli? Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Okur'un biyografisi

        Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir? Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Okur’un biyografisi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'ye göre Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Atama kararının ardından "Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Okur'un biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 01:42 Güncelleme: 06.09.2025 - 01:42
        Mehmet Emin Okur kimdir?
        Prof. Dr. Mehmet Emin Okur Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Daha önce Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Peki, "Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

        ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

        PROF. DR. MEHMET EMİN OKUR KİMDİR?

        İstanbul'da 1970'te dünyaya gelen Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, lisans eğitimini 1992'de Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

        Okur, 1995'te Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001'de ise doktora derecesini aldı.

        1993'ten bu yana Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde akademik görev yapan Okur, 2016'da doçent, 2021'de ise profesör unvanını aldı.

        2018-2021 yılları arasında MÜSEM Müdürlüğü görevini yürüten Okur, Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu.

        Okur, 60'tan fazla lisansüstü tez yönetti, yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri alanlarında dersler verdi.

        Çok sayıda uluslararası kitap ve makale çalışmasıyla bilim dünyasına katkı veren Okur, akademik kimliğinin yanı sıra reel sektörde de aktif rol alarak, yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici yetiştirme-geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

        15'e yakın sivil toplum örgütünde kurucu veya yönetici olarak yer alan Okur, 2011-2013 yıllarında SETA'da, 2019'dan itibaren ise İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ve İş ve Meslek Danışmanları Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

        2013'ten bu yana Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdüren Okur, evli ve dört çocuk babası.

