Ercüment Ovalı, son dönemde koronavirüs Covid-19 tedavisi için yaptığı ilaç çalışmalarıyla ismi anılan bilim insanları arasında yer alıyor. Önemli klinik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın hayatından detaylar merak ediliyor. Peki Erüment Ovali kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

OVALI, VİRÜSÜ 3 GÜNDE YENDİ İDDİASI!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın da Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Prof. Dr. Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok etti.

Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat vermediğini ifade eden Ovalı, “İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben korona virüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm” dedi.

Ercüment Ovalı kimdir?

1961 yılında Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde dünyaya geldi. Tıp eğitimine 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlamış olan Ovalı ardından 1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası, 1997 yılında ise Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise Hematoloji üst ihtisasını tamamlamıştır.

Öğretim üyeliği yaşamına 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlamış olan Ercüment Ovalı, 1994'de Doçent henüz 38 yaşında iken 1999 yılında da Profesörlük unvanını kazanmıştır. Prof. Dr. Ercüment Ovalı Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği yaptığı dönemlerde 1 Aralık 2010 tarihinden sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası sorumlu Müdürü olmuştur. 59'zu yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olan Ovalı, yurt dışı yayınlarının citation oranı ise 2.5 dir.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ile ilgili olarak çalışmaktadır. 1998 ile 2007 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüten Ovalı yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.

2003 yılının bitiminde Karadeniz Teknik Üniversitesi adına ülkemizin ilk GMP laboratuarının Trabzonda kuruluşunda proje koordinatörlüğü yapmış ve 2007 yılından sonrada yine aynı proje dahilinde GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip olan ilk sorumlu müdür olarak Mezenkimal kökhücreler başta olmak üzere 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırmayı başarmıştır.

2010 yılından beri Acıbadem sağlık grubu hastanelerinde hem GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını, hem de sorumlu Müdürlüğü ve ayrıca bunların yanı sıra Doku Tipleme Laboratuarları sorumluluğunu yapmaktadır ve halen Acıbadem Kozyatağı Kemik iliği nakil merkezinde çalışmaktadır.

2017 yılında Amerika’da Kan ve kök hücreden yapay deri üreten, En İyi Deneysel Araştırma unvanı ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı birçok projeye başarılarından dolayı imza atmıştır ancak gerçekleştirmiş olduğu önemli çalışmalar arasında, yarı uyumlu nakillerde TCR alfa beta seleksiyonu ayrıca buna ilaveten APC deplesyonu ile nakil mortalitesi ve komplikasyonlarında 19 hastalık bir seride %50 azalmaya sebep olduğunu göstermesi olmuştur, devam etmekte olan başka bir çalışması da yine dünya genelinde ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırması olmuştur.

Türkiye genelinde Hücre Laboratuvarı olarak GMP ruhsatını alan tek kişi olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı buluşları ile dünyaya adını duyurmayı başarmış ve çalışmaları ile her zaman ilklere imza atmaya devam eden bir bilim adamıdır.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı 2018 yılında GQ töreninde almış olduğu Yılın Bilim Ödülü'nü, Şehit Eren Bülbül, Şehit Astsubay Ferhat Gedik ve Afrin'deki askerlerimiz adına aldığını ve ödülü Mehmetçiklerimize adadığını açıklamıştır.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı evli ve 2 çocuk babasıdır.