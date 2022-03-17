Mayıs ayına işaret etti! 'Pandemi bitti' deriz

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, koronavirüs salgınında Omicron varyantı ile ilgili konuştu.
Enginyurt, “Ordu’da, Türkiye’de ve tüm dünyada vaka sayıları düşmekte, bununla beraber ölüm oranları azalmaktadır. Bu iki gelişmeye bağlı olarak artık aşının etkinliği kanıtlanmıştır. Yani vaka sayılarındaki düşüş aşılara bağlıdır. Bunun yanı sıra son varyant olan Omicron varyantı etkisiz bir varyanttır. Bizler virüslerde bunu bekliyorduk. Bundan sonraki varyantta koronavirüs tamamen yok olacaktır. Araya olumlu etkenler de girecek. Havaların ısınmasıyla birlikte vaka sayıları çok daha düşecek. Vatandaşlarımızın bundan sonrası için yapması gereken sadece toplu ortamlarda maske takmalarıdır. Bunun dışında da hatırlatma dozu aşılarını muhakkak yapmaları gerekiyor” dedi.
‘COVID OLACAK AMA HAYATIMIZI TEHDİT ETMEYECEK’
Havaların ısınmasıyla vaka sayılarının daha çok düşeceğini kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, “Maske takmalarını rica ediyoruz. Pandemi bitinceye kadar hatırlatma dolarını 3 ayda bir yapmak gerekiyor. Tüm dünyada havaların ısınmasıyla beraber virüs tamamen yok olacak. Benim beklentim, mayıs ayı içinde; inşallah ‘Pandemi bitti’ deriz” diye konuştu.
Koronavirüsün, geçen yıllarda Türkiye’de görülen kuş ve domuz gribi gibi olacağını da belirten Enginyurt, “Bu bir virüs olduğu için varyasyonlar olacaktır. Nasıl ki grip her sene varyasyon geçiriyorsa Omicron varyantından sonra da varyasyonlar olacaktır. Covid bundan sonrası için bizim hayatımızda olacak ama grip neyse Covid de öyle olacak. Biz artık yüzdük, karayı gördük. Bu da diğer üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler gibi kuş, domuz gribi gibi normalleşecek ve hayatımızı tehdit etmeyecek” dedi.
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