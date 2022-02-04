Prof. Dr. Ceyhan'dan 'Molnupiravir' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Molnupiravir' etken maddeli antiviral ilacın 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişilerde kullanılacağını duyurdu.
"HEM GÜVENLİK HEM DE ETKİNLİKLE İLGİLİ BİRÇOK SORU İŞARETİ VAR"
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Molnupiravir' ilacını değerlendirdi. Ceyhan, ilacın etkinliğine ilişkin, "'Molnupiravir' çok sayıda örneği olan virüsün RNA'sına girip çoğalmasını engelleyen ilaç grubundan biri. Dolayısıyla ilaç yeni de olsa çok yeni bir ilaç grubundan değil. Bunun kullanımıyla ilgili hem güvenlik hem de etkinlikle ilgili birçok soru işareti var. İlk veriler elde edildiğinde, erken başlanırsa eğer hastaneye yatışı yüzde 50 oranında azalttığı söylendi ancak daha sonra vaka sayıları çoğaldıkça yüzde 30 civarında bir etkinliği olduğu söylendi hatta Hindistan'da yapılan 2 çalışmada hiç etkinliği olmadığı söylendi ve çalışma durduruldu" dedi.
"PAXLOVID ÇOK DAHA ETKİLİ"
Prof. Dr. Ceyhan, salgının ilaçla kontrol altına alınamayacağını, bunun ancak aşıyla olabileceğini söyledi. 'Molnupiravir' isimli koronavirüs ilacına 2021'de acil kullanım onayı verildiğini belirten Ceyhan, "ABD’de kullanımda, AB ülkelerinin birçoğunda da acil kullanım onayı verildi; ama kullanım beklenenin çok altında. Hemen bunun arkasından çok daha etkili olabilecek bir ilaç çıktı, 'Paxlovid' adında. Bu ilaç da acil kullanım onayı aldı, bu çok daha etki bir ilaç; ama daha pahalı bir ilaç. 'Molnupiravir' çok etkili bir ilaç olarak görünmüyor. Daha acil grupları yeniden sınıflandırıp, daha etkili olan ilacın kullanılması çok daha mantıklı. 'Molnupiravir' nereden temin edilecek? Türkiye'ye üretim izni verilmemiş, Türkiye direkt üreten firmadan alırsa oldukça pahalı; bu nasıl sağlanacak, bilmiyorum. En riskli grup bence gebeler, bu ilaç gebelerde kullanılamıyor, henüz yeterli deneyim yok. Grubu çok daha daraltarak, en risk altındakilere 'Paxlovid' vermek daha mantıklı" diye konuştu.
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