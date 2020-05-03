AA

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri olan AVM'ler de kapatılmıştı. Kapatılan alışveriş merkezleriyle ilgili konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bilim kurulunun kararı ve gelen talepler doğrultusunda yakın zamanda AVM'lerin kademeli olarak 11 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde açılabileceği açıklamasında bulunmuştu.

"AVM'LERİN BU KADAR HIZLI AÇILMAK İSTENMESİ YANGINA KÖRÜKLE GİTMEKTİR"

AVM'lerin açılışıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, "Singapur, Çin, Güney Kore gibi ülkelerden, kapalı ve klimalı ortamlarda hastalığın yayılımının arttığına dair yayınlar sürekli gelirken, AVM'lerin bu kadar hızlı ve ısrarla açılmak istenmesi yangına körükle gitmektir!" dedi.

Prof. Dr. Başer, yaptığı paylaşımda The New York Times gazetesinde yer alan koronavirüs salgınını başarılı bir şekilde kontrol eden Singapur'da aylar sonra göçmen işçiler arasında görülen koronavirüs vakası dalgası haberini paylaştı.

SİNGAPUR SALGINI KONTROL ALTINA ALMIŞTI AMA...

The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Singapur, salgını başarılı bir biçimde kontrol altına aldıktan aylar sonra göçmen işçiler arasında bir koronavirüs vakası dalgası görüldü. Göçmen işçi yatakhanelerine bağlı koronavirüs vakaları, Singapur'un 14 bin 446 vakasının yüzde 88'ini oluşturuyor; bunlara yalnızca bir günde 1.400'den fazla yeni vaka dahil.

Singapur, koronavirüs ile enfekte olan her bir kişinin yakın temaslarını kapsamlı bir şekilde izledi ve vaka kümeleri hakkında ayrıntılı bilgi yayınladı. Verilerin analizi, virüsün göçmen işçi yurtları arasında nasıl hızla yayıldığını gösterdi.

Birçok göçmen işçi, şehrin dışında kalabalık yurtlarda yaşıyor. Bu yatakhanelerde bir odada 20 kişi konaklayabiliyor, bu da sosyal mesafe kurallarına uymayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Dünyadaki göçmen işçiler, salgından etkilenen en savunmasız gruplar arasında yer aldı.

ÇAĞRI MERKEZİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YÜZDE 44'Ü KORONAVİRÜS KAPTI

Prof. Dr. Başer, öte yandan Güney Kore'de çağrı merkezinde yayılan koronavirüse de değindi. Business Insider'da yer alan haberde, Güney Kore'de çağrı merkezinde bir kattaki işçilerin yüzde 44'ünün koronavirüs kaptığı, oturma grafiklerinin virüsün ofislerde kolayca yayıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

KLİMALI ORTAMLARDAN YAYILABİLİR

Prof. Dr. Bengi Başer, 26 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihlerinde, Çin'in Guangzhou şehrinde klimalı bir restoranda koronavirüs hastalığının patlak vermesi ile ilgili bir makale de paylaştı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)'nin sayfasında bulunan bu makaleye göre, klimalı restoranda hava akış yönü damlacık iletimiyle tutarlıydı. Virüsün restoranlarda yayılmasını önlemek için, masalar arasındaki mesafenin artırılması ve havalandırmanın iyileştirilmesi önerildi.