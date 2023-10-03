Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı

REKLAM advertisement1

Prof. Dr. Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yer alan Cavendish Laboratuvarı'nın bölüm başkanı olarak atandı.

Cambridge Üniversitesi'nin resmi sayfasında Prof. Dr. Mete Atatüre'ye hosşgeldin denildi.

Göreve getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mete Atatüre ise yaptığı açıklamada "Bu rolde bana duyulan güvenden ve Cavendish Laboratuvarı'nı bugünkü haline getiren herkesin ayak izlerini takip etmekten inanılmaz onur duyuyorum. Geçmişteki başarılar bugünümüzü şekillendirdiği gibi, bugünün meraka olan bağlılığı da yarının atılımlarını ortaya koyacak" dedi.

Mete Atatüre, Lisans derecesini 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nden aldı. Doktora çalışması için Boston Üniversitesi'ne gitti. 2002'den 2007'ye kadar İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde Araştırmacı olarak çalıştı. Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı'na Haziran 2007'de Öğretim Görevlisi olarak giren Atatüre, 2015'te profesörlüğe terfi etti.

REKLAM

"NOBEL'E GİDEN YOL" OLARAK BİLİNİYOR

Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı aynı zamanda fizik alanında Nobel'e giden yol olarak da biliniyor.

Cavendish Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalarda bugüne kadar 30 tane Nobel ödülü kazanıldı. Son olarak 2019 yılında Cambridge Cavendish Laboratuvarı Astrofizik Grubu'ndan Didier Queloz Nobel ödülüne layık görülmüştü.

* Haberin görseli Cambridge Üniversitesi'nin resmi hesabından servis edilmiştir.