Türk SaaS girişimi Prisync, rakibi Competitor Price Watch’u satın alarak İngiltere’deki pazar payını arttırdırdığı bildirdi. 2019'un Mart ayında Avustralyalı rakibi Spotlite’ı satın alan girişimin, fiyat takip hizmeti sektöründe global pazar lideri olmayı hedeflediği kaydedildi.
Prisync'in, firma ölçeği ya da sektör gözetmeksizin, tüm dünyadan e-ticaret firmalarına otomatik rakip fiyat takip, analiz ve fiyat optimizasyonu hizmeti sağladığı belirtildi. 50’den fazla ülkeden 100’lerce firmaya bu alanda hizmet veren girişimin, 2020’ye girerken aldığı 1.1 milyon dolarlık yatırımla büyümesine ve ürün gelişimine hız verdiği kaydedildi.
Prisync CEO’su Burç Tanır, "İngiltere dünyada e-ticaret pazarının en aktif olduğu ülkeler arasında. Bu açıdan Competitor Price Watch markasını ve markanın müşterilerini bünyemize katıyor olmayı, Prisync’in Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştıracak önemli adımlardan biri olarak nitelendiriyoruz" dedi.
Müşterilerinin önemli bir kısmının küçük-orta ölçekli işletmelerden oluşan Prisync, pandeminin neden olduğu ekonomik daralmanın üstesinden ancak dayanışma ve işbirliği ile gelinebileceğini düşüncesiyle Mart ayı başında hizmetini süreçten olumsuz etkilenen KOBİ’lere 2 aylık süreyle ücretsiz olarak kullanıma açmıştı.
Tanır, "Pandeminin e-ticaretin belirli dikeyleri üzerinde yaratabileceği zararları bir nebze de olsa giderebilmek adına hizmetlerimizi süreçten olumsuz etkilenen KOBİ’lere açtık. Sürecin aynı zamanda birçok firmanın dijitalleşme serüvenini hızlandırdığını gözlemliyoruz. Daha önce dijitalleşme planlarını öteleyen hatta planlamaya bile başlamamış olan şirketler önceliklerini değiştirmek durumunda kaldı. Zaten her şeyin bir fiyatı olduğunu biliyorduk, önümüzdeki süreçte her şeyin bir çevrimiçi fiyatı olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
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