Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.346,28 %2,16
        DOLAR 30,3419 %0,22
        EURO 32,9251 %0,16
        ALTIN 1.976,28 %1,16
        FAİZ 43,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,35 %1,19
        BITCOIN 42.166,00 %0,46
        GBP/TRY 38,5720 %0,21
        EUR/USD 1,0843 %-0,11
        BRENT 83,89 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.231,22 %1,16
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşürülecek mi? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        "Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili olarak "Çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 08:02 Güncelleme: 29.01.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

        "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz hem alandaki sendikalarımızdan, kadın örgütlerimizden ve birçok kuruluştan sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Ondan sonra belirli bir noktaya getireceğiz. Daha sonra da ortaya çıkan tabloyu Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya gelerek bunu da hayata geçireceğiz. Ancak bu uzun erimli bir çalışma olduğu için de hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."

        REKLAM

        Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

        "Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağkur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."

        "ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRA TEKNİK BİR ŞEY"

        Asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğinin anımsatılıp, 2 liraya dair kamuoyundaki spekülasyonlara değinen Işıkhan, ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

        Işıkhan, asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

        "Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Evden kaçan iki kuzen bulundu
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Fenerbahçe 100 golü geçti!
        Durumu stabil
        Durumu stabil
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Kadıköy'de Cengiz Ünder resitali!
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        Dayı-yeğen arasında miras kavgası! Boynundan bıçakladı
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        "Düzeni bozma hedefe yürü"
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Boş vermiş, boş verilmiş...
        Habertürk Anasayfa