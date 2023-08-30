Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
Wagner lideri Prigojin'in içinde bulunduğu özel jetin 23 Ağustos'ta Tver bölgesinde düşmesine ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, uçağın kasıtlı olarak düşürülmesi ihtimalinin de araştırıldığını söyledi
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Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in içinde bulunduğu özel uçak, 23 Ağustos akşamı düşmüş, Prigojin dahil uçakta bulunan 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kazaya ilişkin araştırmaların sürdüğünü dile getiren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, uçağın kasıtlı olarak düşürülmüş olabileceğini söyledi.
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Kazanın ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Farklı senaryoların düşünüldüğü açık, buna kasıtlı olarak uçağın düşürülmesi de dahil" dedi.
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın kazaya ilişkin soruşturmasının sürdüğünü belirten Peskov, "Soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim" ifadelerini kullandı.
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Diğer yandan, Prigojin'in cenaze töreninin "dışarıya kapalı bir şekilde" St. Petersburg’daki bir mezarlıkta yapıldığı bildirildi.
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.