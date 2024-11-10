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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton kemoterapi sonrası ilk kez kraliyetle birlikte bir etkinlikte- Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton kemoterapi sonrası ilk kez kraliyetle birlikte bir etkinlikte

        Kanser teşhisi konulmasının ardından kemoterapi sürecini tamamlayan Prenses Kate Middleton, ilk kez kraliyet üyeleriyle birlikte bir anma etkinliğinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:23
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          Kansere yakalandığını ve kemoterapisinin sona erdiğini açıklamasının ardından Prenses Kate Middleton, yeniden ilgi odağı oldu.

          42 yaşındaki Galler Prensesi, dün akşam İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen Kraliyet İngiliz Lejyonu Anma Festivali'ne eşi Prens William ile birlikte katıldı.

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          Etkinlikte Kral Charles ile kız kardeşi Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence de vardı. Prenses Kate, kemoterapinin bittiğini açıklamasından bu yana ilk kez kraliyet üyeleriyle yan yana bir etkinlikte boy göstermiş oldu.

        • 3

          Etkinlik, Britanya Silahlı Kuvvetleri ve İngiliz Milletler Topluluğu'na müzikal bir saygı duruşu niteliğindeydi. Kraliyet ailesinin tüm üyeleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana anma sembolü olarak kullanılan gelincik broşunu taktı.

        • 4

          Bu, Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi sonrası bu yıl katıldığı en önemli etkinlik oldu.

        • 5

          Prenses, eylül ayında, kanserle mücadelesine ilişkin bir güncelleme paylaşarak kemoterapisinin bittiğini açıklamıştı.

        • 6

          Kanser teşhisi sonrası kemoterapi sürecini tamamlayan Prenses Kate Middleton, ilk kez ekim ayında kraliyet görevlerinin başındayken görüntü vermişti. Prens William ile birlikte İngiltere'nin Southport kentindeki Southport Toplum Merkezi'ne yaptıkları ziyarette acil durum personeliyle bir araya gelmişti.

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          "TAM İYİLEŞME İÇİN YOLUM UZUN"

          Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulmuştu. Prenses, 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamıştı.

          Prens William'ın yanı sıra çiftin üç çocuğu Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'nin (6)de yer aldığı videoda Prenses Kate, bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” demişti.

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