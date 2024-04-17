Prenses Kate Middleton ailesiyle gizli eve taşınıyor

FATURAYI KARŞILAYACAKLAR

Adelaide Kır Evi, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'nin gittiği Lambrook Okulu'na yakınlığı nedeniyle aile için ideal bir konuma sahip. Mirror Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, ailenin, Prenses Kate'in iyileşmesine yardımcı olmak için şu anda boş olan ek binayı genişletme planları yaptığını öne sürdü.

Ancak bu kararın bazı zorlukları da var. Çünkü kaynaklar, Galler Prensi'nin kraliyet harcamalarıyla ilgili "kamu incelemesinin bilincinde" olduğunu ve masrafları kişisel olarak finanse etme konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediğini aktardı.