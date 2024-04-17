Prenses Kate Middleton ailesiyle gizli eve taşınıyor
Geçen ay kansere yakalandığını açıklayan Prenses Kate Middleton, tedavi sürecinde ailesiyle birlikte kimsenin bilmediği bir eve taşınmayı planlıyor. Evde yaptırılacak yenileme çalışmasının faturasını da Prens William ve Prenses Kate çifti ödeyecek
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Prens William ve Prenses Kate Middleton, kanser tedavisi sürecinde sürpriz bir şekilde gizli bir eve taşınma planı yapıyor. Kraliyet çiftinin, Windsor'daki Adelaide Kır Evi'nin bitişiğindeki, az bilinen kırmızı tuğlalı ek binada yenileme ve genişletme yapmayı düşündüğü söyleniyor.
2022 yazının sonlarına doğru Berkshire'daki malikanesine taşınan aile, şu anda zamanını dört yatak odalı kır evi ile Sandringham Malikanesi'ndeki çok sevdikleri Anmer Hall dinlenme yeri arasında mekik dokuyarak geçiriyor.
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FATURAYI KARŞILAYACAKLAR
Adelaide Kır Evi, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'nin gittiği Lambrook Okulu'na yakınlığı nedeniyle aile için ideal bir konuma sahip. Mirror Gazetesi'ne konuşan kaynaklar, ailenin, Prenses Kate'in iyileşmesine yardımcı olmak için şu anda boş olan ek binayı genişletme planları yaptığını öne sürdü.
Ancak bu kararın bazı zorlukları da var. Çünkü kaynaklar, Galler Prensi'nin kraliyet harcamalarıyla ilgili "kamu incelemesinin bilincinde" olduğunu ve masrafları kişisel olarak finanse etme konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediğini aktardı.
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"Kimse Adelaide Kır Evi'nin bitişiğinde, kullanılmayan, oldukça geniş, kırmızı tuğlalı bir ek bina olduğunu bilmiyor" diyen bir kaynak, "Ev, şu anda yaşanabilir bir durumda ama eğer kullanılacaksa kapsamlı yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuyor. Mülkün genel yazlık arazisinin bir parçası olarak kullanılmasıyla ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyor, ancak projeyi başlatmak için doğru zamanı bulmak gerekiyor" dedi.
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TEDAVİ SÜRECİNDE SAKİN ORTAM İHTİYACI
Ailenin ihtiyacının lüksten ziyade daha fazla alan olduğunu söyleyen kaynaklar, bunun Kate'in sağlıklı yaşama giden yolu için hayati önem taşıdığını, tedavinin gerekliliklerini yerine getirebileceği sakin bir ortam sağladığını söyledi.
Genişliği ve tenhalığı sayesinde Anmer Hall şu anda aile açısından en çok tercih edilen yer. Kamu finansmanı konusunda geçmişteki tepkileri göz önünde bulunduran Galler Prensi ve Prensesi, Adelaide Kır Evi ek binasındaki yenileme çalışmalarının faturasını kendileri ödemeyi düşünüyor.
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16 Ocak'ta karın ameliyatı olan ve uzun süre kameralardan uzak kalan Prenses Kate, hakkıda ortaya atılan spekülasyonlara son vermek için 22 Mart'ta videolu bir açıklama yayınlayarak kansere yakalandığını duyurmuştu. Mücadele ettiği kanser türü hakkında bilgi vermeyev Middleton, videosunda, sağlık ekibinin tavsiyeleri üzerine önleyici kemoterapiye başladığını söylemişti.
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"BÜYÜK ŞOK YAŞADIM"
Kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını” itiraf eden 42 yaşındaki Prenses, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti.
“Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Middleton, "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" ifadesini kullanmıştı.
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"Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" diyen Prenses Kate, çocuklarının psikolojisi için de hassas bir şekilde konuyu eşi Prens William ile yürütmeye çalıştıklarını anlatmış ve ailesinin "biraz zamana, alana ve mahremiyete" ihtiyacı olduğunu söylemişti.