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Prenses Kate Middleton'ın hatalı fotoğraf düzenleme fiyaskosundan sonra kraliyet dedikodularının arkası kesilmedi. 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın ameliyatı olmasının ardından uzun süre kamera önüne çıkmayan; hakkında komada olduğu, William ile ayrıldıkları, hatta öldüğü yönünde pek çok iddia ortaya atılan Prenses, pazar günü yayımladığı Anneler Günü fotoğrafıyla ameliyat sonrası ilk görüntüsünü vererek "her şey yolunda" mesajı paylaşmak istedi. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.

Fotoğraf ajansları, üzerinde oynanmış fotoğrafı yayından kaldırdı.

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Dikkatli okuyucular, fotoğraftaki oynamaları fark edince gündem, bu fotoğraf haline geldi. Bunun gerçekten yeni çekilmiş bir fotoğraf olmadığı, Kate'in başka bir fotoğrafının o kareye monte edilmiş olabileceği gibi iddialar ortada dolaştı. Büyük fotoğraf ajansları, üzerinde oynama yapılmış olan fotoğrafı geri çektiklerini açıkladı. Sonunda Prenses cephesinde özür açıklaması geldi.

Kate Middleton, fotoğraftaki oynamaların kendisine ait olduğunu ve sorumluluğunu kabul ederek, kafa karışıklığına yol açtığı için kamuoyundan özür diledi. Yaptığı fotoğraf düzenlemesinin her amatör fotoğraf meraklısı kadar olduğunu söyleyerek, bu şekilde gündeme gelmekten dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Fotoğraf fiyaskosunun devamında Kate Middleton'ın ortaya çıkmayışıyla ilgili yeni söylentiler yayılırken, en büyük iddia, ünlü oyuncu ve TV sunucusu Stephen Colbert'ten geldi. Geçen akşam yayınlanan programında Colbert, kraliyet ailesiyle ilgili bir komplo teorisinden bahsetti.

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"Kraliyet, Kate Middleton'un ortadan kaybolmasıyla sarsıldı" diyen ABD'li sunucu; "Korkarım İngiltere kraliyet ailesiyle ilgili bazı rahatsız edici haberlerim var. İnternet dedektifleri, Kate'in yokluğunun kocasıyla, yani gelecekteki İngiltere Kralı William'ın bir gizli ilişkisiyle ilgili olabileceğini tahmin ediyor" dedi.

Bu söylentinin kraliyet tarafından doğrulanmadığını belirten Stephen Colbert; "Sanıyorum hepimiz iddiada adı geçen diğer kadının kim olduğunu biliyoruz. Benimle birlikte söyleyin, Sarah Rose Hanbury. 2019'dan bu yana William ile Rose arasında bir ilişki olduğuna dair söylentiler var. O zamanlar magazin haberlerine göre, Kate güya eşiyle bu konuda yüzleştiğinde 'hiçbir şey olmadığını söyleyerek buna güldü.' Karınız sizi aldatmakla suçladığında her zaman iyi bir yanıt verirsiniz" diye konuştu.

Sarah Rose Hanbury ve eşi David Rocksavage, Kral Charles'ın taç giyme töreninde...

Stephen Colbert, Sarah Rose Hanbury'nin kraliyet ailesinin eski bir arkadaşı olduğunu, William'ın yakın arkadaşlarından biriyle evli olduğunu da belirtti. William'ın yasak aşkı olduğu iddia edilen eski model Hanbury, İngiliz yönetmen David Rocksavage ile evli.