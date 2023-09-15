Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Prenses Diana'nın 'kara koyun' kazağı, 1 milyon dolardan fazlaya satıldı

        Prenses Diana'nın 'kara koyun' kazağı, 1 milyon dolardan fazlaya satıldı

        Prenses Diana'nın, dizi dizi beyaz koyunların ortasında bir kara koyunun yer aldığı kırmızı kazağı, Sotheby's Müzayede Evi'nin New York şubesinde 1 milyon 140 bin dolara satıldı.

        Giriş: 15.09.2023 - 07:38 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prenses Diana’nın, dizi dizi beyaz koyunların ortasında bir kara koyunun yer aldığı kırmızı kazağı, Sotheby’s Müzayede Evi’nin New York şubesinde 1 milyon 140 bin dolara satıldı.

        Açık artırma 31 Ağustos’ta başladı ve verilen en yüksek fiyat, artırmanın son dakikalarına dek 200 bin doların altında kaldı.

        Sotheby’s, kazağın tahmini değerinin 50 ila 80 bin dolar olduğunu söylemişti. Müzayede evi, kazağın alıcısının kimliğini açıklamadı.

        Geçen Mart ayında bir evin tavan arasında bulunan örme kazak, son yıllarda satılan Prenses Diana eşyalarından en çok gelir getireni oldu.

        REKLAM

        Diana’nın Ford Escort marka arabası da geçen yıl 806 bin dolara satılmıştı.

        Kazağın tasarımının, Prenses Diana’nın Kraliyet Ailesi’ndeki konumunu gösteriyor olduğu sık sık söyleniyordu.

        Ancak moda tarihçileri, Diana’nın 1981’de, Kral Charles ile evlenmesinden bir ay önce giydiği kazakla bir mesaj yollamadığına inanıyor.

        Diana’nın kazağı giymesiyle birlikte, yapımcısı Warm and Wonderful adlı şirket büyük bir şöhret yakalamıştı.

        Buckhingam Sarayı evlilikten hemen sonra şirkete mektup yazıp, kazağın zarar gördüğünü belirtti ve yenisini istedi. Prenses Diana daha sonra yeni kazağı da 1983’teki bir polo maçında giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prenses Diana
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Habertürk Anasayfa