Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan İngiltere'deki bıçaklı saldırı kurbanlarının ailelerine taziye

"ŞOK İÇİNDEYİZ"

Kral Charles da Southport saldırısının ardından kendisinin ve eşi Kraliçe Camilla'nın son derece korkunç olayı duyunca derin bir şok içinde olduklarını belirten bir açıklama yaptı.

Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın açıklamasında; "Trajik bir şekilde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu gerçekten dehşet verici saldırıdan etkilenen herkese en içten taziyelerimizi, dualarımızı ve en derin sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.