Prens William ve Prenses Kate Middleton'dan İngiltere'deki bıçaklı saldırı kurbanlarının ailelerine taziye
Dün İngiltere'nin Southport kasabasında bıçaklı saldırı sonucu 2 çocuğun hayatını kaybetmesi ve 11 kişinin yaralanması sonrası Prens William ve Prenses Kate Middleton, iletişim ekibini beklemeden kendi imzalarıyla açıklama yayımladı. Kraliyet çifti; "Ebeveyn olarak ailelerinin neler yaşadığını hayal bile edemiyoruz" dedi
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Dün İngiltere’nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti. Olay, çocuklar için düzenlenen Taylor Swift temalı bir dans etkinliği sırasında gerçekleşti.
Saldırıda 6'sı kritik durumda olmak üzere 9 çocuk yaralandı, 2 yetişkinin durumunun ise kritik olduğu açıklandı.
Olayın ardından 17 yaşında bir erkek tutuklandı.
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"HAYAL BİLE EDEMİYORUZ"
Yaşanan trajediden çok kısa bir süre sonra Prens William ile Prenses Kate, taziye mesajlarını paylaştı.
Her ikisi de 42 yaşında olan Prens ve Prenses, "Ebeveyn olarak, bugün Southport’ta yaralananların ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin, dostlarının ve sevdiklerinin neler yaşadığını hayal bile edemiyoruz. Bu korkunç ve menfur saldırıda zarar gören herkese sevgilerimizi, düşüncelerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz" açıklamasını yaptı.
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ACİL MÜDAHALE EKİBİNE TEŞEKKÜR
3 çocuk sahibi kraliyet çifti, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gönderide ayrıca; "Topluluğun en çok ihtiyaç duyduğu anda, en korkunç sahnelerle karşı karşıya kalmalarına rağmen şefkat ve profesyonellik sergileyen acil müdahale ekiplerine de teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.
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MESAJI KENDİLERİ YAZDI
Notta, Prens William ile Prenses Catherine'i temsil eden 'W & C' baş harfleriyle imza dikkat çekti. Çift, bir mesajın iletişim ekibinden ziyade doğrudan kendilerinden geldiğini belirtmek için bu kısaltmayı kullanıyor.
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Prens William ile Prenses Kate'in Prens George (11), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis (6) olmak üzere 3 çocuğu bulunuyor.
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"ŞOK İÇİNDEYİZ"
Kral Charles da Southport saldırısının ardından kendisinin ve eşi Kraliçe Camilla'nın son derece korkunç olayı duyunca derin bir şok içinde olduklarını belirten bir açıklama yaptı.
Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın açıklamasında; "Trajik bir şekilde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu gerçekten dehşet verici saldırıdan etkilenen herkese en içten taziyelerimizi, dualarımızı ve en derin sevgilerimizi gönderiyoruz" denildi.
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