Prens Harry, Kanada'nın Vancouver Adası'na gitti: Çift, burada huzur bulabilecek mi?

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararı ile İngiltere'nin gündemine yerleşen Prens Harry, Kanada'nın Vancouver Adası'na giderek eşi Meghan Markle ve 8 aylık oğlu ile buluştu.

Harry ve Meghan'ın vakitlerinin ne kadarını Kanada'da geçirecekleri henüz bilinmiyor.

35 yaşındaki Prens, Pazartesi günü, İngiltere - Afrika Yatırım Zirvesi'ne katılarak, son Kraliyet görevlerinden birini gerçekleştirdi ve Kanada'ya hareket etti.

Bu zirve öncesi de Prens Harry, ilk kez bırakma kararıyla ilgili kamuoyu önünde açıklama yaptı.

Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuşan Prens, "Başka seçenek kalmamıştı" dedi ve dolaylı bir ifadeyle medyayı suçladı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1219314561502851075?s=20

Ailesi ile birlikte hayatının en önemli adımını attığını söyleyen Prens, ailesini korumak için bu kararı aldığını da savundu.

Detayları Cumartesi günü açıklanan yeni düzene göre, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, ünvanlarını bırakacak, Kraliçe'yi artık temsil etmeyecek ve Kraliyet görevlerini yerine getirmeyecek.

Meghan Markle, 10 gün önce Kanada'ya geri dönmüştü. Çiftin Archie isimli oğulları Mayıs ayında dünyaya geldi.

Çift, VancouverAdası'nda huzur bulabilecek mi? - Sophie Long, BBC Kuzey Amerika muhabiri

Kar fırtınası geride kaldı ve güneş yerdeki beyaz tabakayı bir miktar da olsa eritti. Değişen hava ile birlikte Vancouver Adası'nın güzelliği ortaya çıkmış durumda. Benim için çiftin neden burada yaşamak istediği daha artık anlaşılır oldu.

Burada insanlar rahat ve hoşgörülü. Aynı zamanda Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın buraya yerleşecek olmasından da mutlu ve bir anlamda gururlu oldukları anlaşılıyor.

Çift, daha huzurlu bir hayat için buraya taşınıyor.

Konuştuğum bir kadın, eğer medya onları yalnız bırakırsa, huzuru burada bulacakları düşünesini dile getiriyor. Kanada halkının, onları rahatsız eden taraf olmayacağını ima ediyor.

Kökleri İngiltere'ye uzanan Ross isimli kişi de, çiftle kimsenin uğraşmayacağı düşüncesinde: "Kanadalılar görünce onlara selam verecektir ama atlayıp zıplamayacaklardır."

Çiftin, Prens Charles'a ait olan ve 1 milyar sterlin değer biçilen gayrimenkulden kendi paylarına düşen ödemeyi almaya devam etmeyi planladıkları belirtilmişti.

Çift, internet sitelerinde İngiltere Kraliyet Ailesi üyeleri olarak mevcut masraflarının yüzde 95'inin Prens Charles tarafından karşılandığını belirtiyor.

Prens Charles, Prens William ve Catherine ile Prens Harry ve Meghan'ın kamu görevleri nedeniyle ortaya çıkan masraflarının yanı sıra bazı kişisel masraflarını da üstleniyor.

Bu para, Prens Charles'ın bağlı bulunduğu Cornwall Dükalığı'nın portföyünden geliyor.