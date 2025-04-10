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        Haberler Dünyadan Prens Harry, İngiliz hükümetiyle davalık: Devlet korumasını geri istiyor - magazin haberleri

        Prens Harry, İngiliz hükümetiyle davalık: Devlet korumasını geri istiyor

        2020'de kraliyet görevlerinden çekilerek ABD'ye taşınan Prens Harry, İngiltere'de kamu kaynaklı güvenlik hakkını kaybetmişti. Prens, tekrar devlet koruması alabilmek için temyiz mahkemesine gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 11:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:54
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        Prens, İngiliz hükümetiyle davalık
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        Kraliyet görevlerinden çekilerek ABD’ye taşınan Prens Harry, İngiltere ziyaretlerinde devlet korumasını geri alabilmek için mücadele ediyor. Prens Harry, İngiltere'deki güvenliğiyle ilgili temyiz duruşmasının ikinci gününde dün Londra'daki mahkeme salonundaydı.

        TEHLİKEDE OLDUĞUNA İNANIYOR

        Prens Harry, 2020'de eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakmasının ardından İngiliz hükümetinin otomatik olarak güvenliği kaldırma kararına itiraz ettiği için hukuk mücadelesi veriyor. Ailesiyle birlikte tehdit altında olduğunu savun Harry, tekrar devlet koruması alabilmek için temyiz mahkemesine başvurdu. Daha önce Yüksek Mahkeme bir hükümet kurulunun verdiği 'ihtiyaca göre özel güvenlik' kararının hukuka aykırı ya da mantıksız olmadığına hükmetmişti. Prens ise İngiltere topraklarında olduğu müddetçe korunmak istiyor. Harry bu nedenle, Londra’daki Temyiz Mahkemesi’ne giderek alt mahkemenin kararına itiraz etti.

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        "SENİ DESTEKLİYORUM PRENS HARRY"

        40 yaşındaki Harry, tehlike altında olduğunu savunduğu İngiltere'deki mahkeme salonundan korumalar eşliğinde dışarı çıktı. Duruşma sırasında bir kadın, Harry'yi desteklediğini belirterek basın mensuplarına çıkıştı. Mahkeme özel oturumdan önce dağılırken ve Harry duruşma salonundan çıkarken kadın, "Seni destekliyorum Prens Harry" diye bağırdı.

        Kadın, Prens Harry'nin ekibiyle birlikte mahkeme salonundan çıkması esnasında basına dönerek; "Eğer basın mensuplarıysanız, onun İngiltere'de olmamasının sebebi sizsiniz" dedi. Daily Mail'in haberine göre; kadın, binadan çıkarılmadan önce bir mahkeme güvenlik görevlisi tarafından kenara çekilerek uyarıldı.

        Harry daha sonra duruşmanın özel kısmı için duruşma salonuna döndü. Harry'nin avukatı Shaheed Fatima; "Bu davanın insani boyutunu unutmamak gerekir. Arkamda oturan ve güvenliği, emniyeti ve hayatı tehlikede olan bir kişi var. Kendisine özel bir süreç uygulandığı söylenen bir kişi var. Ancak deneyimine göre bunun her anlamda açıkça yetersiz bir süreç olduğunu biliyor" dedi. Avukat, ayrıca; "Burada ve bu temyiz boyunca varlığı, bu temyizin kendisi ve ailesi için ne kadar önemli olduğunun güçlü bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

        KRALİYET İÇİN SIRA DIŞI

        Mahkeme başkanı, özel oturumun sonuçlarının her iki taraf da bir anlaşmaya vardığında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

        Prens Harry, özellikle sosyal medyada kendisine ve eşi Meghan Markle’a yöneltilen düşmanlık mesajları ve medyanın ısrarlı takibi nedeniyle güvenlik riskinin yüksek olduğunu öne sürüyor. Kraliyet ailesi içinden bir ismin hükümete karşı dava açması oldukça İngiltere için sıra dışı bir durum olarak görülüyor.

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        #Prens Harry
        #Meghan Markle
        #güvenlik
        #devlet koruması
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