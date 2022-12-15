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Prens Harry'den ailesine suçlama: Abim bana bağırdı, büyükannemi görmemi engellediler

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın beklenen belgeselinin son 3 bölümünde çift, doğrudan kraliyet ailesini hedef aldı.

Giriş: 15.12.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.

  • Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.

  • Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.

  • Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeselinin ilk 3 bölümü geçtiğimiz Perşembe yayınlamıştı.

  • Bugün ise belgeselin kalan 3 bölümü yayınlandı ve çift saraya yönelik sert açıklamalarda bulundu. 

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