Prens Harry "Bunu zor karşıladığımızı biliyordu. Londra'ya geldiğimizde planı olmadığını söyledi ve Meghan ile beni kalmamız için çağırdı. Bu konu hakkında kendisiyle çokça konuştuk" dedi ancak sonrasında planların değiştiğini söyledi.

Prens Harry "Ancak sonrasında kraliyetten acil bir mesaj aldık ve kraliçenin başka planları olduğunu söylediler ki bu büyükannemin söylediğinin tam tersiydi. Büyükannem ile konuştuğumda o da 'Bana programım olduğunu söylediler' dedi. Vay canına diye düşündüm. Bu enstitü sizin aileden biri olan kraliçeyi görmenizi engelliyor. Ancak asıl yaptıkları bir torunun büyükannesini görmesini engellemek" diyerek tepki gösterdi.