"BEN OLMAZSAM HEPSİ BİTER DİYE DÜŞÜNDÜM"
Meghan Markle, Oprah röportajında ilk kez anlattığı 'intihar' fikrini de belgeselde ifade etti.
Markle o anları "Eğer ben burada olmazsam, bütün bunlar yaşanmaz diye düşündüm. Ki bu olayın en korkutucu kısmı bu bence. Bir şeyleri çok net olarak varsayıyorsunuz" diyerek anlattı. Markle bir yerden yardım almayı istediğini ancak buna izin verilmediğini çünkü kurumun bu durumun sarayın itibarını etkileyebileceğini düşündüklerini öne sürdü.
Prens Harry ise o ana ilişkin "Yıkılmıştım. Mücadele ettiğini biliyordum, ikimiz de mücadele ediyorduk ancak o noktaya gelebileceğini hiç düşünmemiştim" diye konuştu.
Markle'ın annesi Doria Ragland ise kızının yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.