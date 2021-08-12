Bu kadarı beklenmiyordu... Dudak uçuklatan fiyat

AA

Prens Charles ve Lady Diana'nın düğün pastasından bu zamana kadar saklanan bir dilimin açık artırmada 1850 sterline (yaklaşık 22 bin lira) satıldığı bildirildi.

AA'nın The Week dergisinden aktardığı haberine göre, Prens Charles ve Lady Diana'nın 1981'deki düğününde sunulan 23 pastadan birinin dilimi açık artırma ile iş insanı Gerry Layton'a satıldı.

Lüks tekne kiralama şirketi sahibi olduğu belirtilen Layton'un, pasta dilimini sağlam şekilde teslim almak için gelecek hafta Yorkshire'dan Gloucestershire'a gideceği belirtildi.

Açık artırmada yoğun ilgi gören pasta diliminin 500 sterline (yaklaşık 6 bin lira) satılması beklenirken, 1850 sterline satılması müzayedeciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Pasta diliminin üzerinde altın, gümüş, kırmızı ve mavi Kraliyet arması bulunuyor.