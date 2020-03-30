30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Clarence House´un sözcüsünden yapılan açıklamada, "Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi'nin karantinadan çıktığını doğruluyor" ifadeleri kullanıldı.
Clarence House, 25 Mart´ta Prens Charles´a (71) koronavirüs teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Teşhisin ardından eşi Camilla Parker Bowles´a (72) da koronavirüs testi yapılmış, ancak Bowles´ın testleri negatif çıkmıştı.
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KRALİÇE'NİN YARDIMCISI KORONAVİRÜSE YAKALANDI
İngiltere Kraliçesi 2´nci Elizabeth´in yakınında çalışan yardımcılarından birinde koronavirüs (Covid-19) teşhisi konması Kraliçe´nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.
Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya alan Kraliyet çalışanının, Kraliçe´nin köpeğini gezdirmek, mektuplarını teslim etme, yemek ve içeceklerini sunmak gibi sorumlulukları bulunduğu ve Kraliçe ile işi gereği yakın temasta olduğu belirtildi.
Kraliyete yakın bir kaynak İngiliz The Sun gazetesine "Herkes şu anda korku içinde, sadece kendileri için değil; Kraliçe ve Prens Philip için de. Kraliçe ve Prens Philip´in etrafında olan herkes test edilmeli. Eminim test yapılacaktır. Şu anda gözle görünür bir korku var" ifadelerini kullandı.
Kraliçe´nin resmi ikametgahı Buckingham Sarayı sözcüsü ise The Sun gazetesine Kraliçe´nin sağlığının iyi olduğunu ve uygun tüm tavsiyeleri izlediklerini aktardı.
93 yaşındaki Kraliçe 2´nci Elizabeth ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, bir süredir Windsor Kalesi´nde ikamet ediyor.
JOHNSON'IN DANIŞMANINDA VİRÜS ŞÜPHESİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın korona virüse yakalanmasının ardından baş danışmanı Dominic Cummings de hastalık semptomları göstermesi üzerine kendini karantinaya aldı.
Dünyada korona virüsüne yakalanan tek başbakan olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın baş danışmanı Dominic Cummings de korona virüs semptomları göstermeye başladı. Downing Street’ten yapılan açıklamada, Cummings’in hafta sonu boyunca hastalık semptomları göstermesi nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.
Cummings, Başbakan Johnson'ın testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra Başbakanlık'tan koşarak kaçarken görüntülenmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock’a Cuma günü yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de kendini karantinaya almıştı.
İngiltere'de korona virüs salgını kraliyet ailesine de sıçramış, tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın koronaya yakalandığı belirtilmişti. Şuana kadar 19 bin 522 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere’de bin 228 kişi hayatını kaybetti.
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