Prens Andrew, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre'yle tazminat karşılığında uzlaştı

Prens Andrew, kendisine karşı cinsel saldırı suçlamasıyla ABD'de açılan davada uzlaşma yoluna gitti.
Virginia Guiffre, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Prens Andrew'a ABD'de dava açmış;Prens Andrew iddiaları defalarca reddetmişti.
Salı günü ABD'deki bölge mahkemesine gönderilen bir anlaşma metninde, Andrew ve Giuffre'nin mahkeme dışında uzlaştığı bildirildi.
Metinde Andrew'ın "hiçbir suçla ilgili sorumluluk üstlenmediği" belirtilirken Giuffre'ye verilecek bir miktar para karşılığında uzlaşacakları belirtiliyor. Ödenecek miktarla ilgili detay verilmiyor.
Mahkeme yargıcına gönderilen mektupta York Dükü'nün Giuffre'ye "Mağdur haklarını destekleyen derneği için önemli ölçüde bir bağış yapacağı" yazıldı.
Metinde, Prens Andrew'ın "Hiçbir zaman Giuffre'nin karakterine zarar vermek istemediği, Giuffre'nin hem cinsel istismar mağduru olduğu belirlenmiş bir kişi hem de kamusal alanda maruz kaldığı haksız saldırılar karşısında çok acı çektiğini kabul ettiği" belirtildi.
Kayıtlara geçen bu ifadelerle birlikte, yardım derneğine yapılacak bağış karşılığında Giuffre uzlaşmayı kabul etti.
Mektupta, Prens Andrew'ın cinsel suçlarla yargılanan "Jeffrey Epstein ile olan ilişkisinden pişmanlık duyduğu" da kayıtlara geçirilmiş oldu. Andrew, "Giuffre'nin ve diğer mağdurların hem kendileri hem diğerleri için savaşma cesareti göstermesini" de övdü.
Andrew'ın avukatları, davayı sonlandıran mektubun dışında müvekkillerinin söyleyecek bir şey olmadığını duyurdu. Buckingham Sarayı da, yani kraliyet ailesi de uzlaşmayla ilgili yorum yapmadı.
Ödenecek miktar resmen açıklanmasa da, milyonlarda doları bulabileceği konuşuluyor.
Kraliçe 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci büyük oğlu olan Prens Andrew, tahtın dokuzuncu varisi konumunda. Ancak ABD'de mahkemenin davanın açılmasına karar vermesinin ardından Kraliyet ailesindeki birçok unvanından feragat etmişti.
O dönem adı Virginia Roberts olan ve bugün 38 yaşında olan Giuffre, bugün 61 yaşında olan Prens Andrew'ın kendisine Londra'da Ghislaine Maxwell'in evinde, Epstein'in New York'taki malikanesinde ve bir kez de Epstein'in Virgin Adaları'ndaki malikanesinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.
ABD bölge mahkemesi, Andrew'ın avukatlarının itirazlarına rağmen davanın açılması yönünde karar vermişti.
Epstein, birden fazla 18 yaş altı kişiye cinsel saldırıda bulunmak ve seks ticareti yapmak suçlamasıyla yargılanırken 2019'da cezaevinde hayatını kaybetmişti.
2019'da BBC Newsnight'a röportaj veren Prens Andrew, birlikte gözüktükleri fotoğrafa rağmen Giuffre'yle tanıştığını hiç hatırlamadığını söylemişti.
Andrew, donanmadan ayrıldığı sırada Epstein'i tanımış olmanın "kendisine son derece faydalı sonuçlar verdiğini" de belirtmişti.
Epstein mağdurlarının birçoğunda avukatlık yapan Lisa Bloom, bu uzlaşmayı Giuffre için bir "zafer" olarak değerlendirdi.
BBC kraliyet muhabiri Nicholas Witchell de, dava sürecini gündemden çıkararak Kraliçe'nin tahta geçişinin 75. yıldönümü kutlamalarına gölge düşürme ihtimalinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
Kamuya açık duruşmaların olmasının ve olayın daha fazla gündeme gelmesinin aileye zarar vereceğini düşünen Kraliyet ailesi mensupları, Witchell'e göre, Andrew2a uzlaşması yönünde baskı yapıyordu.
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Prens Andrew, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre'yle tazminat karşılığında uzlaştı/prens-andrew-kendisini-cinsel-saldiriyla-suclayan-virginia-giuffre-yle-tazminat-karsiliginda-uzlasti-3346480
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