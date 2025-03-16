Leicester City- Manchester United maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Manchester United 15. sırada yer aldı. Öte yandan düşme hattında bulunan Leicester City 17 puanla 19. basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Leicester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...