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        Haberler Bilgi Spor Premier Lig: Leicester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Leicester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United, Leicester deplasmanına konuk oluyor. Lig'de bu sezon beklentilerin baya altında kalan kırmızı şeytanlar 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Öte yandan 17 puanı olan Leicester 17 puanla 19. sırada bulunuyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Leicester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:55
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        • 1

          Leicester City- Manchester United maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Manchester United 15. sırada yer aldı. Öte yandan düşme hattında bulunan Leicester City 17 puanla 19. basamakta bulundu. Maçın başlama saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. Peki, Leicester City- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          LEİCESTER CİTY- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

          Leicester City- Manchester United maçı 16 Mart Pazar (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          LEİCESTER CİTY- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

          King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

          Onana, De Light, Lindelöf, Ayden, Mazroui, Ugarte, Fernandes, Dalot, Zirkzee, Garnacho, Höjlund

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