Geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın talipleri artıyor. Afrika basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekipleri, Everton, Wolverhampton, Bournemouth ve Aston Villa, 26 yaşındaki stoperin peşinde. Haberlerde "Yüksek rakamlı bir satış gerçekleşebilir" vurgusu yapıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."