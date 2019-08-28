Praktiker çalışma saatleri 2019

28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Praktiker markasının geçmişi 1970'lere dayanmaktadır. Praktiker "Organize perakende ev geliştirme" alanında "Kendin Yap" anlayışı ile ürün ve hizmet sunmak üzere, 1979 yılında Almanya'da 4 mağaza ile faaliyete başlamıştır. İlerleyen dönemlerde,Almanya'nın en büyük üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük dördüncü "Kendin Yap" market zinciri konumuna ulaşmıştır. Praktiker markasının,1991 yılı itibariyle Almanya dışında da marka bilinirliği artmaya başlamıştır. Praktiker Şirketler Grubu; Almanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Lüksemburg, Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'da 440 civarında mağazası ile hizmet vermiştir.
Türkiye'de faaliyetlerini 1997 yılından bu yana sürdürmekte olan Praktiker 2014 yılı itibariyle Uygulama Yapı Marketleri A.Ş.'ye devredilmiş olup şu an itibarıyla tüm haklar Uygulama Yapı Marketleri A.Ş.'ye aittir.
PRAKTİKER MESAİ SAATLERİ
Praktiker çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu her gün saat 10.00'da başlar. Öğle molasının verilmediği Praktiker'de mesai akşam saat 22.00'a kadar devam eder.
PRAKTİKER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Praktiker Genel Müdürlüğü, Fulya Mah. Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi Gayrettepe / İstanbul adresinde bulunmaktadır.
Praktiker şubelerine 0212 272 44 22 numaralı telefon aracılığı ile erişebilirsiniz.
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