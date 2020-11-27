Sosyal medyada bugün en çok tartışılan paylaşım "Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı" oldu. Bu tozla beraber koronavirüsün hızlıca yayılacağı iddia edildi.

İŞTE O İDDİA

"Hafta sonu ve gelecek hafta için "ÇOK CİDDİ" uyarımdır." Şeklinde başlayan paylaşım şu şekilde devam ediyor;

"29 Kasım Pazar gününden itibaren Sahra Çölünden çok yoğun toz çıkışı beklenmekte. Toz ve bulutlu hava pazar günü Trakya Marmara Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak. Sayısı onbinlere hatta yüz bine ulaşan taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs çok ama çok uzaklara taşınabilecek. Yani virüsün yayılımı çok daha kolay olacak. Pencerenizi bile açmayın, Poyrazmatiğiniz var ise mutlaka çalıştırın."

POYRAZMATİK NEDİR?

Konut, okul, iş yeri ve restoran gibi kapalı ortamların iç hava kalitesi insan sağlığı için oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu iç ortamların hava kalitesini direkt olarak etkileyen faktör dış ortamdan gelen kirleticilerdir. Anadolu’yu olumsuz etkileyen en büyük meteorolojik olay lodos ile Türkiye’ye taşınan çöl tozlarıdır. Bunun aksine kuzeyden gelen poyraz rüzgarları ise dış ortam hava kalitesini olumlu yönde değiştirmektedir.

Günümüzde iç ortam hava kalitesini iyileştirme amacıyla kullanılan HEPA filtreler yüksek meblağlarla elde edilmektedir. Daha basit ve herkesin kolayca faydalanabileceği şekilde iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesidir. Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM tarafından ‘poyrazmatik’ olarak adlandırılan bu yöntemde su bazlı hava filtrasyonu yapılmış ve iç ortam hava kalitesinde kayda değer bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma Hacettepe çevre mühendisliği bölümü laboratuvarında bulunan 1m3 hacmindeki cam odada gerçekleşmiştir. Dış ortam havasıyla doldurulan cam odada, poyrazmatik aracılığıyla partikül maddelerin %98 oranında giderimi sağlanmıştır.

Toz ve rüzgarlar Kovid-19'u yayıyor mu?

Uzmanlardan bu iddiaya karşı yalanlama geldi. Birçok uzman; virüs ve bakterilerin Sahra Çölü'nden gelen rüzgarlarca taşınmasının mümkün olmadığı yönünde düşünmektedir.