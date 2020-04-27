Poyraz Karayel Küresel Sermaye oyuncuları kimler? Poyraz Karayel Küresel Sermaye filminin konusu ne? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Poyraz Karayel dizisinin ardından beyaz perdede izleyici ile buluşan filmin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Poyraz Karayel Küresel Sermaye filminden detaylar haberimizde.

POYRAZ KARAYEL KÜRESEL SERMAYE OYUNCULARI KİMLER?

Poyraz Karayel Küresel Sermaye filminin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar ve Cem Cücenoğlu'nun yer aldığı "Poyraz Karayel: Küresel Sermaye" filminin yönetmenliğini Osman Taşçı üstleniyor.

POYRAZ KARAYEL KÜRESEL SERMAYE FİLMİNİN KONUSU NE?

Yasemin, mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızıdır ve kirli işlerle uğraşan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Fakat babası bu ilişkiyi onaylamaz. Kulaksız Adnan, kızını Semih'ten ayırması için Bahri Umman'dan yardım ister. Bahri Umman bu görevi Sadrettin ve adamlarına verir. Sadrettin ve adamları Yasemin ve Semih'i ayırmak için tehlikeli ve komik bir maceranın içine düşeceklerdir.