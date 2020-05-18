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ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahmin edilebilir ancak yine de beklenenden olumsuz açıklamaları altının ons fiyatının yaklaşık 7.5 yılın zirvesine gelmesine sebep oldu.

2020 yılına 1.520 dolardan başlayan altın koronavirüs belirsizliğinin etkisiyle şu ana kadar yükseliş trendini korudu. Altının ons fiyatı bugün yüzde 1'lik yükselişle 1.760 doları aştı. Altın böylece uluslararası piyasalarda Eylül 2012'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

'GÜVEN TAM OLARAK YERİNE GELMELİ'

Fed Başkanı Jerome Powell haftasonu yaptığı açıklamada "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir" ifadelerini kullandı. Powell bunun yanında ABD ekonomisinin tam olarak toparlanmasının 2021 sonunu bulabileceğini ifade etti.

Bu açıklamanın 'aşı' kısmı önemli bir belirsizliğe işaret ediyor. Çünkü, koronavirüs aşısı konusunda dünya genelinde çalışmalar yürütülse de aşı için kesin bir tarihten söz etmek mümkün değil. Bunun yanında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin toparlanmasının 2021 sonunu bulma ihtimali de 'normalleşmenin' genel beklentiden daha uzun süreceği anlamına geliyor. Dolayısıyla açıklamaların ardından bugün yatırımcının güvenli liman arayışı artmış durumda.

Ons fiyatındaki artışla beraber yurtiçinde de çeyrek altın 7 liralık artışla 638 liraya yükseldi.