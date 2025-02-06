Potanın Perileri 5'te 5 yaptı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında konuk ettiği İzlanda'yı 83-76 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, üç sayı çizgisi gerisinden Ayşe Cora ve Sevgi Uzun'la bulduğu sayılarla 6. dakika içinde 12-8 üstünlük sağladı. Boyalı alanı iyi kullanan Türkiye, ilk periyodu 22-15 önde kapattı.

REKLAM advertisement1

İkinci çeyrekte Tilbe Şenyürek'in rakip pota altında aldığı ribauntları arkadaşları dış atışlarla iyi değerlendiremedi ve İzlanda farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ayşe ve Tilbe'yle sayılar bulan milliler, devreyi 38-33 üstün bitirdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Sevgi, Pelin Bilgiç ve Ayşe'nin üç sayı çizgisi gerisinden attığı sayılarla farkı arttıran "Potanın Perileri", Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir'in sayılarına engel olamayınca fark 2'ye kadar indi. REKLAM Tilbe'yle üst üste 4, Manolya Kurtulmuş'la da 5 sayı bulup oyunda dengeyi kuran ay-yıldızlılar, farkı yeniden açarak son periyoda 64-56 önde girdi. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, salondan 83-76 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmaya "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Salonda yapılan anonsta, "asrın felaketinde" hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi. Karşılaşmayı Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Serdar Karagöz ile Hüseyin Beşok, Bilge Donuk ve Gülşah Akkaya da takip etti. Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlar ve ellerinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlıları destekleyen taraftarlar, "Potanın Perileri"ni yalnız bırakmadı. Grupta dördüncü karşılaşmalar sonrasında Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden lider ay-yıldızlı takım, F Grubu'ndaki 6. ve son maçında 9 Şubat'ta deplasmanda Romanya'yla karşılaşacak.

REKLAM Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Diana Lapanovic (Slovenya), Eirini Margarita Tsantali (Yunanistan) Türkiye: Sevgi Uzun 11, Manolya Kurtulmuş 7, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu İzlanda: Eliasdottir, Larusdottir 2, Agustsdottir 10, Alexandersdottir 2, Jonsdottir 10, Hinriksdottir 29, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Rodriguez 17, Olafsdottir 1. Periyot: 22-15 Devre: 38-33 3. Periyot: 64-56