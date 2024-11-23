MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Yayınlanan yeni bölümde, en başarısız tabağı yapan yarışmacı eleme potasına giden 4. yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? 23 Kasım MasterChef 4. eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...