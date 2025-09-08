38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı!
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi açıklandı.
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın tarihi belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Çarşamba günü, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Basketbolseverler, yarın satışa çıkacak biletleri "Biletix" üzerinden alabilecek.