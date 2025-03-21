Portekiz Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Portekiz Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Portekiz’in konumu, komşuları ve nüfusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için; Portekiz hangi kıtada yer almaktadır, Portekiz başkenti nerededir ve Portekiz para birimi nedir gibi soruları yanıtladık.

Portekiz Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

REKLAM advertisement1

Douro ve Minho isimli iki nehrin arasındaki bölgenin adı Terra Portucallis olarak bilinir. Portekiz ismini bu bölgenin adından almıştır. İber yarımadasında bulunan Portekiz hangi kıtada yer almaktadır sorusu sıkça dile getirilir. Avrupa kıtasının en güney noktasında konumlanan ülkenin yüzölçümü, 92,212 kilometre karedir. Portekiz nerede diye detaylı şekilde bakacak olursak, Güney Avrupa’da yer alan Portekiz, tek komşulu bir ülkedir. Portekiz’in kuzeyinde ve doğusunda, komşusu İspanya bulunur. Portekiz ve İspanya’nın karasal sınırı oldukça uzun ve kesintisiz ilerler. Ülkenin güneyi ve batısı ise Atlas Okyanusu ile çevrelenmiştir. Ülkenin resmi dili, pek çok sömürge bölgesinin de kullandığı bir dil olan Portekizce’dir. Portekizce, sömürge bölgelerinin tek resmi dili olma özelliğine sahiptir…

Portekiz Başkenti ve Portekiz Şehirleri

İber yarımadasında yer alan ve Atlas okyanusuna kıyısı olan Portekiz başkenti, Lizbon’dur. Lizbon, hem ülkenin başkenti hem de yüz ölçümü en büyük şehridir. Lizbon’un önemli bir coğrafi özelliği vardır. İstanbul’da olduğu gibi Lizbon’un da iki yakası bulunur. Bu durum dünyanın ender şehirlerinde görülen bir özelliktir. Ayrıca Lizbon, Portekiz’in en zengin şehri ve önemli bir geçiş noktasıdır. Lizbon, Avrupa’da en çok ziyaret edilen turistik şehirlerinden biridir. Bu durumda Portekiz’in en önemli turistik şehridir demekte doğru olacaktır. Ancak Portekiz şehirleri elbette başkentle sınırlı değildir. Ülkenin 156 şehri bulunur. Portekiz şehirleri içinde Lizbon başta olmak üzere; Porto, Algarve, Evora ve Braga şehirleri de ülkenin diğer popüler kentleri arasında anılırlar.

Portekiz Bayrağının Anlamı

Portekiz’in yer aldığı toprakların geçmişte Keltler’e ev sahipliği yaptığı bilinir. Ülke toprakları köklü bir geçmişe sahiptir. Portekiz ise tarihinde, güçlü ve zengin bir imparatorluk olarak tanınırdı. Özellikle 1500’lü yıllar, ülkenin en parlak dönemleridir. Yakın tarihte ise ülke üzerinde önemli etkiye neden olacak gelişmeler yaşandı. 5 Ekim 1910’da yaşanan cumhuriyetçi devrim ile monarşi ortadan kalktı. 25 Nisan 1974 yılında ise Karanfil Devrimi isimli askeri bir darbe yapıldı. Bu devrim neticesinde Afrika sömürgeleri bağımsızlığını kazandı ve demokratik rejimin temelleri atıldı. Bugün geldiği noktada ise Portekiz Cumhuriyeti olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. 1976’da kabul edilen anayasa ile demokratik bir cumhuriyet devleti haline gelen Portekiz bayrağının anlamı, ülkenin inandığı değerleri temsil eder. Bayrak, eşit olmayan iki dikey şeritten oluşur. Yeşil ve kırmızı renkli şeritlerin ortasında ülkenin arması bulunur. Portekiz’in arması 1200’lü yıllara dayanan bir figürdür. Armada beş nokta bulunur. Bu beş nokta, çarmıha gerilen Hz. İsa’nın çivi yaralarını temsil eder. Armada yer alan beş nokta, ülkenin dini bağlılığını ifade ederken, ortada yer alan mavi kalkanlar ise düşmanlara karşı kazanılan zaferleri temsil eder.

Portekiz Nüfusu ve Para Birimi 92.152 kilometre karelik bir alana sahip olan Portekiz nüfusu 2024 yıl sonu rakamı, 10,37 milyondur. Hesaplamalara göre 2025 yılında ulaşılması beklenen Portekiz nüfusu ise 10,38 milyondur. Ancak bazı kaynaklarda ise Portekiz nüfusunun 2023 yılında 10,58 milyon olduğu ifade edilmiştir. Geçmişte zengin bir ülke olan Portekiz’in, yaşanan devrim sonrasında ekonomik olarak zayıfladığı bilinmektedir. Portekiz AB’nin Eurozone ülkeler topluluğuna dahildir. Bu nedenle Portekiz para birimi Euro’dur. Ülke en çok, komşusu İspanya ve İngiltere’nin ziyaretçilerine maruz kalsa da dünyanın her yerinden turist ağırlar. Portekiz’e gitmek planlarınız arasında yer alıyorsa, Portekiz Türkiye saat farkının 3 saat olduğunu söyleyelim. Türkiye konum itibariyle Portekiz’den 3 saat ileridedir. Bu durumda Türkiye saatleri 05.00’i gösterirken, Portekiz’de saat 02.00 olacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO