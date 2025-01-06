Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Sporting ile Porto kozlarını paylaşacak. Rui Borges yönetimindeki Sporting, çeyrek finalde Nacional'i 3-1 yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan Moriense'yi 2-0 yenen Porto yarı finale yükselen takım oldu. Peki Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Sporting- Porto maçı heyecanı sürüyor. İki takım arasında oynanan 100 maçın 41'i Porto'nun üstünlüğüyle sonuçlanırken, 30 mücadelede kazanan taraf Sporting oldu. Karşılaştıkları 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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SPORTİNG- PORTO MAÇI NE ZAMAN?
Sporting- Porto maçı 7 Ocak Salı (yarın) 22.45'te oynanacak.
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SPORTİNG- PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio Dragao'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Israel, Quaresma, Diomende, St. Juste, Reis, Catamo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trinciao, Gyökeres
Porto: Costa, Fernandes, Perez, Otavio, Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Franco, Rodrigo Mora, Pepe, Samu