Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Portekiz Lig Kupası yarı finali: Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Sporting ile Porto kozlarını paylaşacak. Rui Borges yönetimindeki Sporting, çeyrek finalde Nacional'i 3-1 yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan Moriense'yi 2-0 yenen Porto yarı finale yükselen takım oldu. Peki Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sporting- Porto maçı heyecanı sürüyor. İki takım arasında oynanan 100 maçın 41'i Porto'nun üstünlüğüyle sonuçlanırken, 30 mücadelede kazanan taraf Sporting oldu. Karşılaştıkları 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          SPORTİNG- PORTO MAÇI NE ZAMAN?

          Sporting- Porto maçı 7 Ocak Salı (yarın) 22.45'te oynanacak.

        • 3

          SPORTİNG- PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio Dragao'da oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Sporting: Israel, Quaresma, Diomende, St. Juste, Reis, Catamo, Hjulmand, Morita, Quenda, Trinciao, Gyökeres

          Porto: Costa, Fernandes, Perez, Otavio, Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Franco, Rodrigo Mora, Pepe, Samu

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Habertürk Anasayfa