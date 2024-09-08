Portekiz-İskoçya: 2-1 (MAÇ SONUCU)

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Portekiz, ilk yarısını geride kapattığı maçı 2-1 kazanmayı başardı.

İskoçlar, 7. dakikada Scott McTominay ile 1-0 öne geçerken, Portekiz bu gole 54'te Bruno Fernandes ile yanıt verdi: 1-1. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Portekiz'de sahneye '39'luk delikanlı' Cristiano Ronaldo çıktı ve attığı golle ülkesine galibiyeti getirdi: 2-1.

Portekiz bu sonuçla 2'de yapıp puanını 6'ya çıkarırken, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İskoçya henüz puanla tanışamadı.