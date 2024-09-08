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        Haberler Spor Futbol Portekiz-İskoçya: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Portekiz'i Cristiano Ronaldo zafere taşıdı - Futbol Haberleri

        Portekiz-İskoçya: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, evinde İskoçya'yı 2-1 mağlup etti. McTominay'in golüyle ilk yarıyı geride kapatan Portekiz, Bruno Fernandes ve 39 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle üç puana uzandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 23:52 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:52
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        39'luk Ronaldo, Portekiz'i zafere taşıdı
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        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. Portekiz, ilk yarısını geride kapattığı maçı 2-1 kazanmayı başardı.

        İskoçlar, 7. dakikada Scott McTominay ile 1-0 öne geçerken, Portekiz bu gole 54'te Bruno Fernandes ile yanıt verdi: 1-1. Dakikalar 88'i gösterdiğinde Portekiz'de sahneye '39'luk delikanlı' Cristiano Ronaldo çıktı ve attığı golle ülkesine galibiyeti getirdi: 2-1.

        Portekiz bu sonuçla 2'de yapıp puanını 6'ya çıkarırken, ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İskoçya henüz puanla tanışamadı.

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