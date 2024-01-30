Portekiz'den flaş iddia: Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için ortaya önemli bir iddia atıldı
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6 numara almak isteyen Beşiktaş, Portekizli teknik adam Fernando Santos'un istekleri doğrultusunda adaylara yönelirken kadrosuna da bir Portekizli katmak üzere.
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Portekiz basınından ZeroZero'nun yaptığı habere göre William Carvalho, Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın.
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Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Carvalho'nun iyi bir teklif gelmesi halinde takımından ayrılması bekleniyordu.
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2018 yılında Sporting Lizbon'dan Real Betis'e 18.50 milyon Euro karşılığında transfer olan William Carvalho İspanyol ekibinde 194 maça çıkıp 10 gol atıp 15 asist yaptı.
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