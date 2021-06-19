EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu' F Grubu'nda Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşacak.

STAT: Allianz Arena

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Anthony Taylor

PORTEKİZ: Rui Patrício; Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

ALMANYA: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, İlkay Gündoğan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; Gnabry

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw

GRUPTAKİ SON DURUM

Portekiz, ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederken Almanya ise Fransa'ya 1-0 kaybetmişti. Bugün oynanan diğer maçta Fransa ile Macaristan 1-1 berabere kaldı.