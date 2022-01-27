Portakal Yağı Nedir, Ne İşe Yarar? Saç, Cilt ve Vücut İçin Portakal Yağının Faydaları Neler, Nasıl Kullanılır?

Hem alternatif tıp alanında hem de kozmetik sektöründe en çok tercih edilen yağlardan biri portakal yağıdır. İçerdiği vitaminler ve mineraller ile doğal antioksidan deposu olan portakal yağı insan sağlığı üzerinde çok güçlü etkilere sahiptir. İşte portakal yağının vücuda faydaları hakkında merak edilen her şey.

Portakal Yağı Faydaları

Hoş kokusu ve sağlığa faydaları ile ön plana çıkan portakal yağı ne işe yarar ve nasıl kullanılır sorusu kişiler arasında merak konusudur. İşte portakal yağının faydaları:

Uçucu yağlar arasında yer alan portakal yağı aromaterapi sırasında kullanılabilir. Portakal yağı kasları gevşetir, gerginliği alarak rahatlamanızı sağlar.

Antiseptik özelliği olduğu için ağrı kesici özelliği bulunur. Kas ve eklem ağrılarının azalmasında yardımcı olur.

Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar. Kabızlığa iyi gelirken ishal sorununun da önüne geçer.

Toksin atıcıdır.

Afrodizyak etkisi bulunan portakal yağı cinsel isteği uyandırır.

C vitamini zengini olan portakal yağı hücre onarımında etkilidir. Aynı zamanda cilt sorunlarında da iyileştirici bir rol üstlenir.

Vücutta kolajen artışına yardımcı olur.

Selülit ve portakal görünümünü azaltır.

Göğüsleri büyütmeye yardımcı olur.

Bitkisel bir antibiyotik olarak da kullanılabilir.

Portakal Yağının Zararları

Portakal yağının kullanımına dikkat edildiği takdirde ciddi yan etkileri bulunmaz. Genel olarak diğer uçucu yağlar ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Bunun yanı sıra çocuklar ve emziren kadınların kullanması tercih edilmemelidir. Eğer oral yol ile tüketilirse sindirim sisteminde sorunlara yol açabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise cilt bakımıdır. Portakal yağını sürdükten sonra güneşe çıkılmamalıdır.

Portakal Yağının Saça Faydaları

Portakal yağının sahip olduğu C vitamini içeriği saç derisini besleyerek güçlendirir. Bunun yanı sıra ince saç tellerini daha sağlıklı bir görünüm kazandırır. Portakal yağı saça maske olarak kullanılabilirken saça hoş bir koku vermek için şampuanın içine eklenebilir ya da su ile seyreltilerek saça sıkılabilir.

Portakal Yağının Cilde Faydaları

Portakal yağın cilt için iyileştirici bir etkiye sahiptir. C vitamini içeriği ile hem cilt hücrelerini onarır hem de sivilce ve aknelerin iyileşme süresini hızlandırır. Bu yüzden portakal yağı pek çok serum ve kozmetik ürününde de kullanılır.

Portakal Yağı Nasıl Uygulanır?

Portakal yağını direkt olarak cildinize kullanabileceğiniz gibi diğer yağlar ile seyrelterek de kullanabilirsiniz. Bir pamuk yardımı ile portakal yağını cildinize sürüp masaj yaptıktan sonra durulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra maske olarak kullanacaksanız zeytinyağı ile karıştırıp 10 dakika bekletebilirsiniz.

Portakal yağının aramoterapide kullanıldığı da bilinmektedir.

Eğer ağız yolu ile portakal yağı tüketecekseniz 1 su bardağının içine 2 ya da 3 damla portakal yağı damlatabilirsiniz.

Portakal yağından duş suyunun içine damlatarak buhar yoluyla da faydalanabilirsiniz.

FISTIK EZMESİNİN FAYDALARI

Portakal Yağının Kaşa Faydaları

Saç bakımı için faydaları olan portakal yağının kaç bakımı için de kullanılıp kullanılamayacağı merak konusudur. Ancak portakal yağının kaç bakımı için bir faydası olduğu bilinmemektedir.