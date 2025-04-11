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        Haberler Bilgi Yaşam Portakal suyu sıkıldıktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli?

        Portakal suyu sıkıldıktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli?

        Sabahları portakal sıkmak, birçok kişi için güne başlarken yapılan o küçük ama keyifli ritüellerden biridir. Hele bir de taze taze içildi mi, insanın içi ferahlar, bir nebze enerji topladığını hisseder. Ama bazen hayat yoğun, bazen de vakit az… Portakal sıkılıyor ama bir kenara bırakılıyor. Sonra bir bakmışsınız saatler geçmiş. İşte o noktada kafada hemen şu soru beliriyor: portakal suyu sıkıldıktan sonra ne kadar sürede içilmeli? Çünkü portakal suyu sadece bir içecek değil, aynı zamanda vitamin deposu olarak görülüyor. Ama bu vitaminler ne kadar kalıcı, ne kadar çabuk bozuluyor, biraz orası karışık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:28
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        Portakal suyu sıkıldıktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli?
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        Portakal suyu, taze sıkıldığında en çok faydayı sağlar. Ama bu faydalar uzun süre aynı kalmaz. Sıkıldıktan sonra geçen her dakika, özellikle C vitamini başta olmak üzere içeriğindeki faydalı maddeleri yavaş yavaş tüketmeye başlar. 30 dakikadan sonra etkileri ciddi şekilde azalmaya başlar, birkaç saat sonra ise neredeyse sıradan bir meyve suyu halini alır. Yani “sık, sonra içersin” mantığı portakal suyu için pek geçerli değil. Peki, bu sürecin detayları ne?

        PORTAKAL SUYU SIKILDIKTAN SONRA NE KADAR BEKLER?

        Şimdi gelelim pratik tarafa: portakal suyu ne kadar bekler? Oda sıcaklığında sıkıldıktan sonra en fazla 30-60 dakika dayanabilir. Bu süreden sonra tat değişmeye başlar, içeriğindeki C vitamini azalır ve aroması bozulur. Hele ki ortam sıcaksa, bu süre çok daha kısa olur.

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        Buzdolabına koyarsanız işler biraz farklı. Cam kapta ve ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilirse, en fazla 24 saat içinde tüketilmelidir. Ama şunu unutmamak gerek: buzdolabı sadece “bozulmasın” diye işe yarar; “besin değerleri hep taze kalsın” diye değil. Yani bir gün bekleyen portakal suyu hâlâ içilebilir ama ilk sıkıldığı andaki etkisini beklememek gerekir.

        PORTAKAL SUYU SIKILDIKTAN SONRA NEDEN HEMEN İÇİLMELİ?

        Portakal suyu sıkıldıktan sonra hemen içilmeli mi? Evet, çünkü:

        • C vitamini hızla azalır. Sıkıldıktan sonra C vitamini, hava ile temas sonucu oksitlenir. İlk 20 dakikada bile %30-40’ı kaybolabilir.
        • Aroma değişir. Taze portakal suyunun o mis gibi kokusu ve doğal tadı, zamanla daha buruk ve hafif ekşi hale gelir.
        • Mikroorganizmalara açık hale gelir. Sıcak ortamda bekletilen portakal suyu, kısa sürede bozulmaya başlar.
        • Besin değerleri düşer. Flavonoidler, antioksidanlar gibi değerli bileşikler de zamanla etkisini kaybeder.

        Özellikle bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler için bu durum çok önemli. Çünkü bir portakal suyu, ilk yarım saat içinde içerdiği tüm faydayı sunarken; birkaç saat sonra sadece güzel bir içecek olmaktan öteye geçemez.

        PORTAKAL SUYUNU TAZE TUTMANIN PÜF NOKTALARI

        Eğer portakal suyunu hemen içemeyecekseniz, birkaç önlemle tazeliğini biraz daha uzun süre koruyabilirsiniz:

        • Cam şişede saklayın. Plastik kaplar yerine cam kaplar tercih edin, çünkü cam içeriği daha az etkiler.
        • Ağzı sıkıca kapalı olsun. Havanın içeri girmesi, oksidasyonu hızlandırır.
        • Serin yerde ya da buzdolabında saklayın. Özellikle yaz aylarında dışarıda 20 dakikadan fazla beklememeli.
        • Buzla karıştırarak yavaşlatabilirsiniz. Soğuk ortam C vitamini kaybını bir miktar yavaşlatabilir, ama yine de mucize beklememek gerekir.

        Portakal suyu sıkıldıktan sonra ne kadar sürede içilmeli? En fazla 30 dakika içinde. Bekledikçe vitamin değeri düşer, tadı bozulur, hatta bir süre sonra sağlıksız hale bile gelebilir. Buzdolabında maksimum 24 saat dayanır ama o da “tadı kalsın” diye değil, “bozulmasın” diyedir. Gerçekten fayda görmek istiyorsanız portakal suyu taze sıkıldığı an içilmeli. Yani “sonra içerim” demek yerine, “şimdi keyfini çıkarayım” demek en iyisi. Çünkü portakal suyu, zaman geçtikçe suyunu kaybeder. Hem kelimenin hem de vitaminin tam anlamıyla.

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