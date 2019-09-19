EPDK, dün petrol sektöründe ses getirecek önemli bir soruşturmayı yazılı bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, önde gelen akaryakıt dağıtım şirketlerinden Shell hakkında bayilere istediği akaryakıtı vermediği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“MANİPÜLASYON” VURGUSU

Açıklamada, “Shell Petrol AŞ’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. EPDK, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir” denildi.

Açıklamada, Shell’le ilgili soruşturma sürecinin başlatıldığı, gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

HABERTÜRK, EPDK soruşturmasının arka planına ulaştı. Buna göre Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun tesislerine hafta sonu saldırı düzenlendi. Saldırı petrol sektörünü hareketlendirdi. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları hızlı bir artış gösterdi.

BAYİLERİN ÜRÜN TALEBİ ARTTI

Bu gelişme, iç piyasada akaryakıt zammı olabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bayiler, akaryakıt talebinde bulundu. Shell’in, bu talebe karşın akaryakıt tedarik etmediği şikayetleri Ankara’ya ulaştı. Ankara, bu şikayetler ve iddialar üzerine Shell’i soruşturma kıskacına aldı.

Sektörde, bu yönde iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Vatandaşlar, bazı bayilerin zam öncesinde akaryakıt satışı yapmadığı şikayetiyle EPDK’ya başvurmuştu.