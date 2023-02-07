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Pomeranian Boo Özellikleri

Pomeranian’ın mizacı neşeli ve arkadaş canlısıdır. Bu türün üyeleri ne kadar küçük olduklarının farkında değillerdir. Bu yüzden daha büyük köpeklere havlamaları ve hatta onlara meydan okumaları alışılmadık bir durum değildir. Uyanık tavırları ve havlama eğilimleri ile Pomeranian Boo’lar harika birer bekçiler olurlar. Genellikle diğer evcil hayvanlarla iyi geçinirler, ancak evcil hayvan ebeveynleri Pomeranian Boo’larını yanlışlıkla oyuncak köpeklerini yaralayabilecek daha büyük ırklarla tanıştırırken dikkatli olmalıdır.

Pomeranian, özellikle onlarla birlikte büyüdüyse genellikle çocuklarla arası iyidir. Bununla birlikte hangi köpek olursa olsun çocuklar her zaman denetlenmeli ve Pomeranian Boo’ların büyük köpekler kadar sağlam olmayabileceği hatırlatılmalıdır. Bir Pomeranian'ın ortalama yaşam süresi 12 ila 16 yıl arasındadır. Köpeğinizin ömrünü uzatmanın en iyi yolu uygun bakım, beslenme, egzersiz ve önleyici bakım için düzenli veteriner ziyaretleridir.

Pomeranian Boo Bakımı

Pomeranian Boo bakımı zor değildir. Çok zekidirler ve numaralar öğrenmekten zevk alırlar. Onların olduğu evi temizlemek biraz zor olabilir, bu nedenle sabır ve tutarlılık çok önemlidir. Pomeranian Boo’lar eklemlerini kolayca yaralayabilecekleri veya bir kemiği kırabilecekleri için yatak veya kanepelerin üzerine çıkıp inmesine izin verilmemelidir. Bu küçük köpekler itaat ve çeviklik gibi köpek aktivitelerinden hoşlanırlar ve genellikle terapi köpekleri olarak kullanılırlar. Pomeranian Boo’lar aile arkadaşları ve kucak köpekleri olsalar da koşma veya oynama şeklinde biraz egzersize ihtiyaçları vardır.

Pomeranian Boo Tüy Döker mi?

Pomeranian Boo tüy döker mi diye merak ediyorsanız evet, Pomeranian Boo’lar tüy döker. Bu küçük köpekler, çoğunlukla kalın çift kürkleri sayesinde ağır tüy dökücü türler arasında yer alır. Pomeranian gibi çift tüylü ırklar sene boyunca tüy döker ve ilkbahar ve sonbaharda yoğun tüy döker. Pomeranian'lar, matlaşmayı önlemek için sık fırçalama gerektiren (dökülme mevsimi boyunca günlük seanslarla haftada bir veya iki kez) zengin bir çift tüye sahiptir. Ayrıca düzenli olarak tırnak kesmeye ve diş fırçalamaya ihtiyaçları vardır. Bunu evde yapmaktan rahatsızsanız dört ila altı haftada bir fırçalama, banyo yapma, tırnak kesme ve gerekirse kulakları ve anal bezleri kontrol etme dahil olmak üzere tam bir bakım yapacak profesyonel bir kuaför bulmayı düşünmelisiniz.

Pomeranian Boo Apartmanda Beslenir mi?

Pomeranian Boo’lar, fazla şımartılmaya ihtiyaç duymadıkları için yaşlılar veya yoğun bir programa sahip olanlar için mükemmeldir. Ayrıca küçük bahçeli evler veya apartmanlar için ideal olan harika ev hayvanlarıdır. Çatlaklardan ve hatta küçük çitlerin üzerinden kaçmakla ünlü olduklarından, evcil hayvan sahipleri Pomeranian'larını yürüyüşe çıkarırken dikkatli olmalıdırlar. Bir köpek dövüşü olursa daha büyük köpekler tarafından kolayca yaralanabilirler ve tasmasız olduklarında daha yüksek risk altındadırlar. Peki, Pomeranian Boo büyüyor mu?

Pomeranian Boo Büyüyor mu?

Pomeranian Boo 1 yaşına geldiğinde tamamen büyümüştür. Büyümelerinin çoğu 6 veya 7 aylıkken tamamlanacaktır. Ancak bazıları ilk doğum günlerine kadar büyümeye devam edebilir. 6 aylık bir Pomeranian yavrusu, tam yetişkin boyutuna yakın olacaktır. Altı aylık bir Pomeranian, bir yetişkin boyuna yakın veya 18 ila 30 cm boylarında olacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk