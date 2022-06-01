Gözler Polis Akademisi Başkanlığı duyurularına çevrildi. POMEM mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı gerçekleştirecek olan POMEM'in polis memuru ve komiser yardımcısı rütbeleri için yapılan mülakat sonuçlarını açıklaması bekleniyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...