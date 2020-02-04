04 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-Yaşam

Polonyalıların B planı Türkiye

Polonyalı hazırgiyim firması LPP'nin Başkan Yardımcısı Przemyslaw Lutkiewicz, koronavirüs sebebiyle Çin'de üretilen ürünlerin teslimatında gecikme yaşanması durumunda Türkiye'deki fabrikalara yönelebileceklerini açıkladı. LPP'nin 20 ülkede farklı markalarla 1.700 mağazası bulunuyor

04.02.2020 - 16:11 | Güncelleme:
Cropp store
Reuters / HABERTURK.COM

Polonya'nın hazırgiyim perakende şirketi LPP Çin'de imal edilen ürünlerin koronavirüs nedeniyle zamanında teslim edilmeme riskini göz önüne alarak Türkiye ve Vietnam'daki fabrikalarla görüşmeler yürütüyor.

LPP ürünlerinin üçte birini düşük imalat maliyetleri nedeniyle Çin'de üretiyor.

LPP'nin Başkan Yardımcısı Przemyslaw Lutkiewicz, "Türkiye, Bangladeş ve Vietnam'daki fabrikalarla yeterli üretim kapasitelerinin olup olmadığı hakkında görüşüyoruz ve eğer Çin'den teslimatlarda gecikmeler devam ederse B planımız bu" dedi.

PİYASA DEĞERİ 3.7 MİLYAR DOLAR

Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın olan LPP'nin 20 ülkede 1700'e yakın mağazası bulunuyor. Firmanın markaları arasında Reserved, Cropp, House, Mohito ve Sinsay yer alıyor. 

Yaklaşık 20 bin çalışanı bulunan LPP'nin piyasa değeri bugün itibarıyla 3.7 milyar dolar.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu halde bulundu... Köylüler seferber oldu
Bu halde bulundu... Köylüler seferber oldu
Masal diyarı gibi ama... Sütlü kahve 25, makarna 75 TL
Masal diyarı gibi ama... Sütlü kahve 25, makarna 75 TL
"Hepinize dava açtım"
Pınar Altuğ isyan etti! Taciz etmektir bu
Pınar Altuğ isyan etti! Taciz etmektir bu
Koronavirüs: Maske takmak virüsten korur mu?
Koronavirüs: Maske takmak virüsten korur mu?
"Hasta olmaktan korkuyorum"
Çin'de düzenlenecek mobilya fuarı ertelendi
Çin'de düzenlenecek mobilya fuarı ertelendi
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X