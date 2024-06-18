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        Haberler Dünya Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket | Dış Haberler

        Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket: Müslüman göçmenlere karşı sınıra domuz gübresi döktüler

        Polonyalı çiftçiler, Müslüman göçmenlerin ülkeye girişine engel olabilmek için Belarus sınırına domuz gübresi dökmeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:25
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        Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket
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        Polonya-Belarus sınırında düzensiz göçmen yoğunluğunun artması ve Belarus sınırında bir düzensiz göçmen tarafından göğsünden bıçaklanan bir Polonya askerinin 6 Haziran'da hayatını kaybetmesi, ülkede göçmen karşıtlığının artmasına neden oldu.

        Polonyalı çiftçiler, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelerek Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırını geçmeye çalışan göçmenlere karşı görülmemiş bir önleme başvurdu. Çiftçi örgütleri, sistemli bir şekilde sınır bölgesine domuz gübresi dökmeye başladı.

        Polonya’da hükümet politikalarından memnun olmayan çiftçilerin destek verdiği Ulusal Çiftçi Protestosu Hareketi (OOPR) temsilcilerinden Damian Murawiec, “Domuz gübresi kullanırsak, göçmenler dini inançları nedeniyle bu bölgeden uzak duracaktır. Domuz gübresi, bu alanlardan geçmek istememelerine neden olacaktır” dedi.

        Polonya basına konuşan Hubert Ojdana isimli çiftçi ise, “Burada altı çizilmesi gereken nokta, domuz gübresini sınırdaki çit boyunca dökmüyor oluşumuz. Çitin uzağında bir şerit oluşturuyoruz. Bu yaptığımız tamamen yasaldır ve gerekli izinleri aldık” dedi.

        Polonya makamlarına göre, sınırı düzensiz yollardan geçme teşebbüslerinin sayısı sene başından bu yana 17 bini aştı.

        Polonyalı yetkililer, düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği’nin istikrarsızlaştırılması için Rusya ve Belarus tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyor. Yetkililer, Polonya sınırına gelen göçmenlerin yüzde 90’ının Rus vizesine sahip olduğunu iddia ederek göçmen akını nedeniyle Rusya’yı suçluyor.

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