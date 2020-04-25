Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.

Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.