Polonya: 1 - Avusturya: 3 MAÇ SONUCU
Polonya - Avusturya maçının tüm detayları HTSPOR'da. Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya'yı 3-1 mağlup etti
Giriş: 21.06.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:54
Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Avusturya rakibini 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Polonya ise 2 maç sonunda puansız kaldı.
Avusturya'nın gollerini 9'da Trauner, 67'de Baumgartner ve 78'de penaltıdan Arnautovic kaydetti.
Polonya'nın tek golü ise 30. dakikada Piatek'ten geldi.
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