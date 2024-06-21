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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Polonya - Avusturya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Polonya: 1 - Avusturya: 3 MAÇ SONUCU

        Polonya - Avusturya maçının tüm detayları HTSPOR'da. Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya'yı 3-1 mağlup etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.06.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:54
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        Avusturya'dan siftah!
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        Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi.

        Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Avusturya rakibini 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Polonya ise 2 maç sonunda puansız kaldı.

        Avusturya'nın gollerini 9'da Trauner, 67'de Baumgartner ve 78'de penaltıdan Arnautovic kaydetti.

        Polonya'nın tek golü ise 30. dakikada Piatek'ten geldi.

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