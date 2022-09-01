Polonya, Almanya'dan tazminat istedi

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Reuters'ın haberine göre Polonya, 2. Dünya Savaşı'nda uğradığı zararlar için resmi olarak 6,2 trilyon zloti (1,32 trilyon dolar) talep edeceğini açıkladı.

Polonya'nın iktidardaki partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski "Sunulan meblağ en sınırlı ve ölçülü yöntem kullanılarak kabul edildi, bunu arttırmak mümkün olabilir" dedi.

Yeni tazminat hesaplaması, 2019'da yapılan 850 milyar dolarlık tahminin üzerine çıktı.

Alman hükümeti ve Alman Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Üç milyon Polonyalı Yahudi de dahil olmak üzere yaklaşık altı milyon Polonyalı, savaş sırasında öldürülmüş, Varşova yaklaşık 200 bin sivilin öldüğü 1944 ayaklanmasının ardından yerle bir edilmişti.

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