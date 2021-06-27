'Açıkhava Yaz Oyunları' başladı

İBB Şehir Tiyatroları'nın gelenekselleşen 'Açıkhava Yaz Oyunları' Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği 'Pollyanna' ile başladı.

Tiyatro sezonunun en çok beğenilen oyunları arasında yer alan 'Pollyanna', Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyircisine eğlenceli dakikalar yaşattı.

Aslı Menaz, Berk Samur, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Serap Doğan, Şirin Asutay, Yeşim Mazıcıoğlu, Yılmaz Aydın, Zeliha Bahar Çebi rol aldığı 'Pollyanna'nın gösterimine; Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, müdür yardımcıları Mehmet Karaosmanoğlu ve Oytun Askeroğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı ve gazeteci katıldı.