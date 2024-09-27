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        Polisten kaçtı, 12 metreden düştü!

        Diyarbakır'da bir hırsızlık şüphelisi, polisten kaçmak isterken 12 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan şüpheli tedavisinin ardından tutuklandı. Şüphelinin ayrıca 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:46
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        Polisten kaçtı, 12 metreden düştü!
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        Diyarbakır'da hırsızlık şüphelisi polisin takibi sırasında yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atlayıp, yaralandı.

        DHA'nın haberine göre tedavisi sonrası tutuklanan şüphelinin, 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi.

        19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildi. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Polisleri görünce kaçan şüpheli, girdiği metruk binada çembere alındı. Şüpheli, yakalanmamak için 12 metre yükseklikten merdiven boşluğuna atladı.

        KAMERAYA YANSIDI

        Yaralanan şüpheli, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 19 farklı dosyadan kaydı olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

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        #haberler
        #Diyarbakır
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