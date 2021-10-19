Polisten kaçtan araçtaki 10 kişi şoke etti!

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Polisin uygulama noktasına gelen minibüsün içindekiler 'dur' ihtarına uymadı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, takibin ardından durduruldu.

DHA'nın haberine göre, yapılan sorgulamada minibüsteki 12 kişiden 10'unun hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.