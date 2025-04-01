Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarında denetleme yapan polis ekipleri Oğuzhan B. yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri aracı takip etti. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B., trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürerek bir süre kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri takip sonucu Oğuzhan B.’nin kullandığı otomobili Emek Mahallesi’nde durdurdu. Oğuzhan B. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

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Bu arada yaşanan takip sırasında otomobilden atıldığı belirlenen uyuşturucu ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Oğuzhan B.’ye ihtara uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Oğuzhan B. ve arkadaşı işlemler için polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.