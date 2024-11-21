POMEM KPSS TABAN PUANLARI KAÇ?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az (65,00) taban puanı şartı aranacak.

Ayrıca Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden en az (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olma koşulu dikkate alınacak.

32. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURULARI BAŞLADI

32. dönem POMEM ön başvuruları Polis Akademisi tarafından başlatıldı.

Adaylar, 21 Kasım-9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını tamamlayabilecek.